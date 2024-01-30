Haberler



3. Sayfa



Düzce'de kurabiye tepsilerinin olduğu raflara çizmeleriyle çıkıp o anları paylaştı

Düzce'de kurabiye tepsilerinin olduğu raflara çizmeleriyle çıkıp o anları paylaştı Bir fırında çalışan tezgahtar kadın, tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaşıp, "Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama" notunu ekledi.