DHA
Gıda teröristleri insan sağlığını tehlikeye sokmaya devam ediyor.
Caydırıcı cezalara rağmen sosyal medyada beğeni uğruna ortaya çıkan görüntüler tepki çekiyor.
Bu kez görüntüler Düzce'den.
Tezgaha çizmeleriyle bastı
Bölgede bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı.
Kadın, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Ekipler harekete geçti
Videoyu ise ‘Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama’ mesajıyla paylaştı.
Kadının paylaşımı kısa sürede gündem olunca tepkiler de ardından geldi.
Bunun üzerine Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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