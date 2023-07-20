Düzce'de lastiği patlayan tır alevlere teslim oldu

İHA
Düzce'nin Çamköy kavşağında panik anları yaşandı.
Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 81 DV 880 plakalı tırın dorse kısmında, lastiğin patlaması sebebiyle yangın çıktı.
Ekipler bilgilendirildi
Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Maddi hasar oluştu
Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangın sebebiyle dorsede maddi hasar meydana geldi.