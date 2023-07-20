Düzce'de lastiği patlayan tır alevlere teslim oldu
İHA

Düzce'nin Çamköy kavşağında panik anları yaşandı.

Akçakoca'dan istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 81 DV 880 plakalı tırın dorse kısmında, lastiğin patlaması sebebiyle yangın çıktı.

Ekipler bilgilendirildi

Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Maddi hasar oluştu

Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sebebiyle dorsede maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de lastiği patlayan tır alevlere teslim oldu