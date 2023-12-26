Düzce'de lastiği patlayan tır kanala uçtu

İHA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Şaban Toygar idaresindeki MDF yüklü tırın lastiği patladı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, orta refüje çarpmasının ardından yol kenarındaki kanala uçarak devrildi.
Kazada sürücü araçtan çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sürücü: Orta refüje çarpıp kanala uçtum
Lastiğinin patladığını ve aracın savrulmaya başladığını belirten sürücü Şaban Toygar, "Kocaeli'den aldığım MDF'leri Bolu'ya götürüyordum. Aracın lastiği patlattı. Orta refüje çarptım. Daha sonra kanala uçtum" dedi.
Bölgede karayolları ve bölge trafik ekiplerince önlem alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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