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İHA

Düzce Merkez hal kavşağı mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Düzce’den Sakarya istikametine gitmekte olan T. K. idaresindeki minibüs H. B. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü direksiyonda sıkıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜYÜ EKİPLER KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan sürücüsü bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan sürücüsü, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazanın oluşu ile ilgili ise inceleme başlatıldı.