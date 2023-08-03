Düzce'de minibüs ve hafif ticari araç birbirine girdi İki aracın çarpışması sonucu hafif ticari araç yol kenarına savururken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA

Düzce'deki kaza panik anlarına neden oldu.

C.T. idaresindeki 81 HO 1005 plakalı Karsan marka minibüs ile A.P. idaresindeki 81 EY 524 plakalı hafif ticari araç, Çamköy mevkiinde çarpıştı.

Yol kenarına savruldu

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu.

3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, minibüste yolcu olarak bulunan K.A. ile hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü A.P. ile E.R.’yi hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu kısman kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.