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    Düzce'de motosiklet tutkunu 2 genç hayatını kaybetti

    Motosiklet tutkunu Duygu Gedik ve Batuhan Beşel, Düzce-Akçakoca karayolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonrası Gedik'in sosyal medya paylaşımı yürek burktu
    • 12.09.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:19
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    Düzce'de motosiklet tutkunu 2 genç hayatını kaybetti

    Düzce-Akçakoca karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan trafik kazası 2 can aldı.

    Batuhan Beşel (23) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.

    Kontrdolden çıkan motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik (18) ve sürücü Batuhan Beşel refüje sürüklendi.

    2 genç hayatını kaybetti

    Etrafta bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.  İlk müdahalelerin ardından Duygu Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan Batuhan Beşel de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Düzce de motosiklet tutkunu 2 genç hayatını kaybetti #1

    Yürek burkan paylaşım

    Olay sonrası ortaya çıkan, Gedik'in sosyal medya hesabından paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak." ifadelerini kullanması yürekleri burktu.

    Farklı yerlere defnedildiler

    İHA'nın aktarımına göre, iki genç farklı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı.

    Gedik’in cenazesi Orhangazi Camii’nde, Beşel’in cenazesi ise Çamköy Mahalle Mezarlığında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.

    Düzce de motosiklet tutkunu 2 genç hayatını kaybetti #2

    Düzce de motosiklet tutkunu 2 genç hayatını kaybetti #3


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