Düzce'de motosiklet denetimi: 75 sürücüye ceza yağdı Ekipler tarafından başlatılan denetimde kuralları ihlal eden 75 motosikletliye toplamda 130 bin 261 TL cezai işlem uygulandı.

İHA

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürüyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de denetim başlattı.

Seyir halinde ve sabit olarak yapılan denetimlerde kuralları ihlal ederek motosiklet kullanan sürücüler tespit edildi.

Kasklar, belgeler, egzozlar kontrol edildi

Ayrıca sabit uygulama noktalarında da ekipler motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerin kasklarını kontrol etti.

Ekipler ayrıca şikayetlere konu olan abart egzozlu motorları da tespitini yaparken ayrıca sabit yaptıkları uygulamalarda sürücü ve yolcuların kaskını, motor belgelerinin kontrolünü de gerçekleştirdi.

75 sürücüye 130 bin 261 TL ceza

Uygulamalarda 85 motosiklet sürücüsünü denetlenirken 27 sürücüye kask kullanmamaktan, 9 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 4 sürücüye ise yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanmaktan ve ayrıca çeşitli maddelerden toplam 75 sürücüye 130 bin 261 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamaya takılan 6 motosiklet ise trafikten men edildi.