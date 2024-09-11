İHA

Düzce'de merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi'nde hız limitini aşan bir motosikletli, cadde üzerinde babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİLER

Sürücünün motosikletini hızlı kullanmasına sinirlenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı.

Diğer vatandaşlar da araya girerek kargaşayı sonlandırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin çocuğa çarptığı ve çocuğun yakınlarının da sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör