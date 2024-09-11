İHA
Düzce'de merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi'nde hız limitini aşan bir motosikletli, cadde üzerinde babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.
SÜRÜCÜYÜ DARBETTİLER
Sürücünün motosikletini hızlı kullanmasına sinirlenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı.
Diğer vatandaşlar da araya girerek kargaşayı sonlandırmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, motosikletin çocuğa çarptığı ve çocuğun yakınlarının da sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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