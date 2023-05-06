Düzce'de narkotik operasyonu! 2 tutuklama

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler her geçen gün yeni bir başarıyı gerçekleştiriyor.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma yürüttü.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu.
25 kilo 248 gram metamfetamin yakalandı
Otobüste yolcu olan 2 şüphelinin valizinde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi.
2 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.