Düzce'de narkotik operasyonu! 2 tutuklama
İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler her geçen gün yeni bir başarıyı gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma yürüttü.

Bu kapsamda Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu.

25 kilo 248 gram metamfetamin yakalandı

Otobüste yolcu olan 2 şüphelinin valizinde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.