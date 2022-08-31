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    Düzce'de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı

    Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı yatağına devrilen otomobilden çıkan sürücü Ahmet Çakmak'ı, rafting yapan sporcular kurtardı. Bota alınan Çakmak, sağlık ekibine teslim edildi.
    • 31.08.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 18:05
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    Düzce'de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı

    Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde 64 yaşındaki Ahmet Çakmak'ın kullandığı 81 BB 390 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Melen Çayı yatağına yuvarlandı.

    Yaralanan Çakmak, aracın içinden çıkarken, çay yatağından yukarı çıkamadı.

    Rafting yapan sporcular kurtardı

    Kazayı haber alan bölgede rafting yapan sporcular, botlarıyla otomobilin yanına giderek, sürücüyü kurtardı.

    Sürücü tedavi altına alındı

    Bota alınan Çakmak, sağlık ekibinin bulunduğu kıyıdaki yere götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sürücüyü kurtarma anları ise sporcuların kask kamerasına yansıdı.

    DHA'nın habeirne göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #1

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #2

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #3

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #4

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #5

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #6

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #7

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #8

    Düzce de otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı #9


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