İHA
Düzce'nin Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklete, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.K. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
O anlar kaydedildi
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.