Düzce'de otomobil şoförü elektrikli bisiklet sürücüsünü ağır yaraladı Yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisikletliye çarpan otomobilin sebep olduğu kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

Düzce'nin Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklete, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.