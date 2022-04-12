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    Düzce'de otomobile çarpan motosikletli, yola savruldu

    Hafif ticari araca çarpan yarış motosikletli sürücü Kadir S., çarpmanın etkisiyle takla atarak, ağır yaralandı.
    • 12.04.2022 - 16:08
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    Düzce'de otomobile çarpan motosikletli, yola savruldu

    Düzce'de bulunan Aydınpınar Caddesi'nde Kadir S. yönetimindeki yarış motosikleti, Bayram A.Ö. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki sürücü takla atarak yola savruldu.

    Ticari araca çarpan sürücü yola savruldu

    İHA'nın haberine göre; Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

    Ağır yaralı Kadir S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de otomobile çarpan motosikletli, yola savruldu #1

    Düzce de otomobile çarpan motosikletli, yola savruldu #2

    Düzce de otomobile çarpan motosikletli, yola savruldu #3


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