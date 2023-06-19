Düzce'de otomobilin çarpıp kaçtığı 3 yaşındaki çocuk öldü

DHA
3 yaşındaki Selami Kamil Kurt, dün Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki oturdukları binanın önünde oynuyordu.
Çocuğa, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.
Talihsiz çocuk kurtarılamadı
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Selami Kamil Kurt, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan sürücünün peşinde...
Acı haberi alan aile bireyleri hastanede sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Polis, kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı.