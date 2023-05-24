Düzce'de otomobilin tekeri yola fırladı Gölyaka'da seyir halindeki bir otomobilin tekerinin yola fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sol arka tekerleği yola fırladı.

Kaldırımda yürüyen bir kişi, durumu fark ederek üzerine doğru gelen tekeri ayağıyla durdurdu.

Bir süre tek tekeri olmadan ilerleyen otomobil, daha sonra durdu. Öte yandan otomobilin tekerinin yola fırlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Ne yapacağımı şaşırdım"

Tekeri durduran Sinan Zengin, tekerin üzerine geldiğini gördüğünü belirterek, "Bana ve esnaf arkadaşlara zarar vermediği için mutluyum. Birden karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Refleks göstererek ayağımla durdurdum." diye konuştu.