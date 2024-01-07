İHA
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kocaali yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunanlar yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.
Hastanede can verdi
Kazada ağır yaralanan Semih Aydın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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