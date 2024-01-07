Düzce'de otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi can verdi Düzce'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

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İHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kocaali yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunanlar yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede can verdi

Kazada ağır yaralanan Semih Aydın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)