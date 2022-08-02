Petrol
100.25
0.22%
Euro
18.372
0.02%
Dolar
17.9538
0.38%
Altın
1.027
0.73%
Borsa
2668
0.00%
Bitcoin
412.676
-1.13%
BTXN Coin
9.24
-4.93%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Düzce'de otoyolda ölümle dans kamerada

    TEM Otoyolu'nda kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli dansı, seyir halinde ilerleyen bir vatandaşın kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 02.08.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de otoyolda ölümle dans kamerada

    Düzce TEM Otoyolu'nda bir kamyonetin kasasındaki yolcular, tüm sürücülerin dikkatini çekti.

    Akıcı trafiğin hakim olduğu, araçların 120 kilometre hızla gittiği otoyolda, eşya yüklü kamyonet seyir halinde ilerlerken kasadaki çocuklar, adeta ölümle oyun oynadı.

    İHA'nın haberine göre; kasadaki küçüklerin tehlikeli eğlencesi, yürekleri ağza getirdi.

    O anlar kaydedildi

    Neşesiyle hem yüz güldüren hem de korkutan çocuklar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Düzce'de otoyolda ölümle dans kamerada ViDEO

    Düzce de otoyolda ölümle dans kamerada #1

    Düzce de otoyolda ölümle dans kamerada #2

    Düzce de otoyolda ölümle dans kamerada #3

    Düzce de otoyolda ölümle dans kamerada #4


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da balkonda uyuyan kadını öldüren katil ifade verdi
    3. Sayfa

    Adana'da balkonda uyuyan kadını öldüren katil ifade verdi

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!

    Kosova Başbakanı Kurti: Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıyayız
    Dünya

    Kosova Başbakanı Kurti: Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıyayız

    Görüş Bildir