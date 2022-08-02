TEM Otoyolu'nda kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli dansı, seyir halinde ilerleyen bir vatandaşın kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Düzce TEM Otoyolu'nda bir kamyonetin kasasındaki yolcular, tüm sürücülerin dikkatini çekti.

Akıcı trafiğin hakim olduğu, araçların 120 kilometre hızla gittiği otoyolda, eşya yüklü kamyonet seyir halinde ilerlerken kasadaki çocuklar, adeta ölümle oyun oynadı.

İHA'nın haberine göre; kasadaki küçüklerin tehlikeli eğlencesi, yürekleri ağza getirdi.

O anlar kaydedildi

Neşesiyle hem yüz güldüren hem de korkutan çocuklar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Düzce'de otoyolda ölümle dans kamerada ViDEO