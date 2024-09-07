Doğu illerinden İstanbul'a kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşımacılığı yapan kargo şirketinin Düzce'deki aktarım merkezinde arama gerçekleştirdi.
PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Ekipler, alıcı K.B'ye yollanan peynir bidonlarının içine, paketlenmiş halde 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu gizlendiğini belirledi. Uyuşturucu çıkarıldıktan sonra bidonların alıcıya yollandığı operasyonda, İstanbul'daki kargo şubesine gelen K.B. gözaltına alındı.
ZANLI TUTUKLANDI
Düzce'ye getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, operasyona ait görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşıldı.
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