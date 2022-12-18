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    Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptı

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, takip sırasında otomobille çarpıştı. Kazada kaçan sürücü ile yanındaki kadın yaralanırken şoförün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.
    • 18.12.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 18:56
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    Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptı

    Düzce'de Dereli Tütüncü Mahallesi'ndeki Şehit Halisdemir Bulvarı'nda, öğle saatlerinde, polis, 34 PN 4353 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

    İkaza uymayan sürücü, otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan aracın peşine düştü.

    Kaçan şüpheli kaza yaptı

    Takip sırasında kaçan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Abdullah Yavuz yönetimindeki 81 DS 334 plakalı otomobile çarptı.

    2 kişi yaralandı

    Kazada, kaçan sürücü Şenel Tuğrul Can ile yanındaki Yonca E. yaralandı. Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Sürücünün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan araştırmada sürücü Şenel Tuğrul Can'ın ehliyetinin bulunmadığı, aracının ise kiralık olduğu anlaşıldı.

    Düzce'de polisten kaçarken kaza yaptı VİDEO

    Düzce de polisten kaçarken kaza yaptı #1

    Düzce de polisten kaçarken kaza yaptı #2

    Düzce de polisten kaçarken kaza yaptı #3

    Düzce de polisten kaçarken kaza yaptı #4

    Düzce de polisten kaçarken kaza yaptı #5

    Düzce de polisten kaçarken kaza yaptı #6


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