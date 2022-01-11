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- Düzce'de sahte bilezikleri kuyumcuda takas edip lüks otelde eğlendiler
Düzce'de sahte bilezikleri kuyumcuda takas edip lüks otelde eğlendiler
- DHA
- 11.01.2022 - 16:00
- Güncelleme : 11.01.2022 - 16:09
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde önceki gün bir kuyumcu dükkanına gelen kişi, elindeki 2 bileziği 9 Cumhuriyet altınıyla takas ettikten sonra ayrıldı.
Bir süre sonra bileziklerin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.
İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve A.Ş.A. olduğunu belirledi.
OTEL ODASINDA EĞLENDİLER
Şüphelilerin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 yıldızlı bir otele yerleştiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile yanlarındaki Ç.Ö., S.P. ve G.P., otel odasında eğlenirken yakalandı.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU
Şüphelilerin üst aramasında ve odada yapılan aramada, kuyumcudan alınan altınların bozdurularak elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER
Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.