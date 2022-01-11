Düzce'de sahte bilezikleri kuyumcuda takas edip lüks otelde eğlendiler

Gittiği kuyumcu dükkanında 2 sahte bileziği Cumhuriyet altınıyla takas eden 2 şüpheli, lüks bir otelde eğlenirken yakalandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde önceki gün bir kuyumcu dükkanına gelen kişi, elindeki 2 bileziği 9 Cumhuriyet altınıyla takas ettikten sonra ayrıldı.

Bir süre sonra bileziklerin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve A.Ş.A. olduğunu belirledi.

OTEL ODASINDA EĞLENDİLER

Şüphelilerin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 yıldızlı bir otele yerleştiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile yanlarındaki Ç.Ö., S.P. ve G.P., otel odasında eğlenirken yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Şüphelilerin üst aramasında ve odada yapılan aramada, kuyumcudan alınan altınların bozdurularak elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

















