Düzce'de sel sularına karşı buzdolabından kayık Taşan Efteni Gölü nedeniyle sular altında kalan İçmeler köyü sakini yaşlı bir adam, buzdolabını kayık yaparak evine ulaşmaya çalıştı.

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İHA

Yağmur Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına aldı.

2 gün aralıklarla devam eden yağış sonrasında birçok şehirde olduğu gibi Düzce'de de su baskınları yaşandı.

Yağışlardan nasibini alan Efteni Gölü de doldu taştı.

Gölün taşmasıyla Gökkaya ilçesinde bulunan İçmeler köyü sular altında kaldı.

Buzdolabını kayık gibi kullandı

Evine gidemeyen yaşlı bir vatandaş ise buzdolabını kayık yaptı. Yüzen buzdolabının içine binen ve bulduğu tahta parça ile ilerlemeye çalışan vatandaş başarılı olamadı.

Buzdolabını devrilmesiyle suya düşen vatandaş, daha sonra düzelttiği buzdolabının içinden kovayla su çıkardı.

Öte yandan, 350 haneli köyün büyük bir kısmının sular altında olduğu bildirildi. Köylülerin, varillerle ve yüzdürebilecekleri eşyalarla evlerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.