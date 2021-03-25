- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'de sevmeye çalıştığı sokak köpeği burnunu ısırdı
Düzce'de sevmeye çalıştığı sokak köpeği burnunu ısırdı
Necmettin Sertoğlu, yiyecek verip, sevmek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burnundan ve elinden yaralanan Sertoğlu, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 25.03.2021 - 11:25
- Güncelleme : 25.03.2021 - 11:38
Düzce'nin Çilimli ilçesi Merkez Mahallesi'nde, karlı havada sokaktaki köpeği gören Necmettin Sertoğlu, hayvana yiyecek verip, sevmek istedi.
Bu sırada iddiaya göre köpek, Sertoğlu'na saldırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Burnu ve elinden yaralanan Necmettin Sertoğlu için çevredekiler ambulans çağırdı.
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Necmettin Sertoğlu, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.