Düzce'de siparişleri yetiştirmek isteyen kuryeler tek tek kaza yaptı

Acele şekilde siparişleri yerine ulaştırmak isteyen kuryeler kaza yapıyor. Bir kurye ise önce duvara ardından kaldırıma çarpıp takla atarak yaralandı.

Sipariş yetiştirmeye çalışan kuryelerin acele ederek motosiklet kullanımları kazaya yol açıyor.

Düzce'de Haydar Gördebil Caddesi'nde Ö.A. idaresindeki 81 FC 037 plakalı Honda marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce duvara, ardından da yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı.

Motosikletten kopan parçaları vatandaş topladı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletten yola saçılan malzemeler ise çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.

Geri manevra yapan otomobile çarptı

Bir diğer kaza ise Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan M.G. idaresindeki 06 AG 7525 plakalı Hyundai marka otomobile, R.S. idaresindeki 81 ABN 244 plakalı Honda marka motosiklet çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan moto kurye R.S. yaralandı. R.S., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.