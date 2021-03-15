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- Düzce’de şüpheli araçtan ruhsatsız silahlar çıktı
Düzce’de şüpheli araçtan ruhsatsız silahlar çıktı
- İHA
- 15.03.2021 - 10:30
- Güncelleme : 15.03.2021 - 10:37
Düzce’de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimler kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü motorize Yunus timleri, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde devriyeye çıktı.
Çalışmalar esnasında Rıdvan İ. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen şüpheli bir araç durduruldu.
RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Araçta ve şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız silah 5 adet pompalı mermisi ele geçirildi.
DETAYLI ARAMA YAPILDI
Ayrıca, 60 adet kurusıkı mermi ve 7 adet silah mermisi bulundu.
Otomobil, detaylı arama çalışmaları için Düzce Yenikent Polis Merkezi’ne götürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü Rıdvan İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.