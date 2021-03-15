Haberler

3. Sayfa Haberleri

Düzce’de şüpheli araçtan ruhsatsız silahlar çıktı

Düzce’de şüpheli araçtan ruhsatsız silahlar çıktı

Devriye çalışmaları sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta, birçok ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.