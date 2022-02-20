Düzce'de tartışma üzerine vurulan kadın yaşamını yitirdi

Akçakoca ilçesinde ikili arasında çıkan tartışmada, erkek şahıs kadına ateş etti. Ağır yaralanan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde F.Ş. isimli erkek ile Tülin Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.Ş. silahla Tülin Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tülin Ç., ağır yaralı olarak Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tülin Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Faruk Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.