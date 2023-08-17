Düzce'de tır dorseninden dökülen keresteleri polisler taşıdı Kervan Kavşağı'nda virajı giren tırın dorsesinde yüklü olan keresteler yola saçılırken polis ekipleri vatandaşlarla birlikte keresteleri kaldırarak yolu açtı.

İHA

Düzce'de D-100 karayolunda Ali P. idaresindeki tır, Kervan Kavşağı'nda dönüş yapmak istedi.

Bu esnada dorsede yüklü bulunan keresteler yola saçıldı.

Kısmen trafiğe kapanan yol için bölgeye gelen trafik polisleri, elleri ile keresteleri kaldırmaya başladı.

Yol tekrardan trafiğe açıldı

Yolun açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, büyük araçların geçebilmesi için keresteleri yol kenarına aldı.

Kerestelerin yoldan kaldırılması için bölgeye forklift sevk edildi.

Yola savrulan keresteler yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kerestelerin yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.