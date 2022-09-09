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    Düzce'de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü

    TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada sağ şeritte ilerleyen tıra arkasından gelen kamyon çarparken, kamyon içindeki sürücü hayatını kaybetti.
    • 09.09.2022 - 07:23
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    Düzce'de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü

    TEM otoyolu Ankara istikameti, Gölyaka gişeleri mevkiinde, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden S.D. idaresindeki 06 CGT 081 plakalı tıra aynı istikamette seyreden Hakan Gürsoy’un kullandığı 34 ELA 907 plakalı kamyon arkadan çarptı.

    Kamyon sürücüsü feci şekilde can verdi

    Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahali kağıt gibi ezildi. Şoför mahalinde sıkışan sürücü Hakan Gürsoy, olay yerinde feci şekilde can verdi.

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #1

    Cansız bedeni, kağıt gibi ezilen kamyondan çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre; sıkışan sürücünün cesedini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy’un cansız bedeni kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi.

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #2

    Polisler bile inanamadı

    Kazaya müdahale etmek için olay yerinde gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler, kamyonun ve tırın dorsesinde kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı.

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #3

    Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy’un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #4

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #5

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #6

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #7

    Düzce de tıra arkadan çarpan kamyon, kağıt gibi ezildi: 1 ölü #8


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