Düzce’de trafik denetimleri: 198 araç trafikten men edildi

2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında Düzce il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 15 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 372 sürücüye idari para cezası kesildi.

198 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimler sırasında 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, çeşitli eksiklik ve ihlaller nedeniyle 198 araç trafikten men edildi.

İHLALLER MERCEK ALTINA ALINDI

Ekipler, özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık ve donanım eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız sınırlarının aşılması, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerine yönelik denetimlere ağırlık verdi.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin önümüzdeki günlerde daha da artırılacağını bildirdi.