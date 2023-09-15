Düzce'de trafik tabelasına çarpan motosiklet fındık bahçesine uçtu

İHA
Düzce'de Çamköy-Körpeşler bağlantı yolunda şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Müjdat G.'nin kullandığı motosiklet, Sancaklar mevkisinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik tabelasına çarparak fındık bahçesine uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü yaralandı
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)