Euro
10.075
-0.12%
Dolar
8.2967
0.2%
Altın
489.87
0.15%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
473.562
0.48%
EXEN Coin
35.26
2.67%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Düzce'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

    Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerinde, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 gram metamfetamin, 4 parça toplam 4 gram esrar, 2 parça toplam 8 gram skunk, 9 adet sentetik ecza, 160 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ve alüminyum folyo ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 165 lira ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarda tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.

    Düzce de uyuşturucu operasyonu düzenlendi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir