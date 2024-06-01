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Düzce'de uyuşturucudan tutuklanınca "beni kandırdılar" dedi

Düzce'de uyuşturucudan tutuklanınca "beni kandırdılar" dedi Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ile yakalanan Y.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs “Beni kandırdılar” dedi.