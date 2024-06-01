İHA
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 7 ayrı suç kaydı bulunan Y.M.(47) 20 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap ve 4 gram esrar ile yakalandı.
"Beni kandırdılar, ben askerlik yaptım"
Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan Y.M. mahkemede “Beni kandırdılar ben devlete askerlik yaptım” diyerek kendini savunmaya çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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