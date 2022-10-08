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    Düzce'de üzerine kanal ızgarası düşen işçi öldü 

    Akçakoca ilçesinde bir fabrikada kanalı temizleyen 22 yaşındaki işçi Emre Acar, üzerine kanal ızgarasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • 08.10.2022 - 23:25
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    Düzce'de üzerine kanal ızgarası düşen işçi öldü 

    Düzce Akçakoca’da bulunan bir boru fabrikasında meydana geldi. Kanala girerek temizlik yapan işçi Emre Acar’ın üstüne kanal ızgarası düştü.

    Acar’ın yaralandığını gören mesai arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de üzerine kanal ızgarası düşen işçi öldü  #1

    Düzce de üzerine kanal ızgarası düşen işçi öldü  #2


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