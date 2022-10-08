Düzce'de üzerine kanal ızgarası düşen işçi öldü 

Akçakoca ilçesinde bir fabrikada kanalı temizleyen 22 yaşındaki işçi Emre Acar, üzerine kanal ızgarasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Düzce Akçakoca’da bulunan bir boru fabrikasında meydana geldi. Kanala girerek temizlik yapan işçi Emre Acar’ın üstüne kanal ızgarası düştü.

Acar’ın yaralandığını gören mesai arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.