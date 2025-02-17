Düzce'de yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

İHA

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik takibin ardından G.M. ve B.C.'yi yakaladı.

Operasyonda yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL nakit para, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyolar ve 9 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan G.M. ve B.C. tutuklanarak cezaevine konuldu.