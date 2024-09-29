Düzce'de yanan dağ evinde cansız bedeni bulundu Yanan dağ evinde yaşayan Emre Başoğlu'na (25) ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

Düzce'nin Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören kişi, telefon çekmediği için köye inerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Evde yaşayan 25 yaşındaki Emre Başoğlu’na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)