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Düzce'de yol ortasında ceset bulundu
65 yaşındaki Topçu Demirci, yol ortasında ölü olarak bulundu. Demirci'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 16:52
- Güncelleme : 26.04.2022 - 17:23
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta, yol kenarında cansız yatan biri görüldü.
Hareketsiz kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
İhbarla olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatanın Topçu Demirci olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hayatını kaybetti
Vücudunda yara ya da darp izi olmayan Demirci’nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu.
Morga kaldırıldı
Demirci’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.