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    Düzce'de yol ortasında ceset bulundu

    65 yaşındaki Topçu Demirci, yol ortasında ölü olarak bulundu. Demirci'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:23
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    Düzce'de yol ortasında ceset bulundu

    Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta, yol kenarında cansız yatan biri görüldü.

    Hareketsiz kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    İhbarla olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatanın Topçu Demirci olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Hayatını kaybetti

    Vücudunda yara ya da darp izi olmayan Demirci’nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu.

    Morga kaldırıldı

    Demirci’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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