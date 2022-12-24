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    Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu

    Yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Melek Karabulut idaresindeki otomobil ile Melih Bediroğlu yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 24.12.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:39
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    Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu

    Düzce’de saat 00.30 sıralarında, şehir merkezi istikametine gitmekte olan Melih Bediroğlu idaresindeki hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıkan Melek Karabulut yönetimindeki otomobil ile Muhsin Yazıcoğlu Bulvarı kavşağında çarpıştı.

    Her iki sürücü de kazada yaralandı.

    Kaza anları kamerada

    Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    DHA’nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu VİDEO

    Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu #1


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