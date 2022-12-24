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Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu

Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu

Yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Melek Karabulut idaresindeki otomobil ile Melih Bediroğlu yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.