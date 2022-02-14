Euro
15.37
0.26%
Dolar
13.59
0.61%
Altın
811.23
0.38%
Borsa
1981
-3.41%
Bitcoin
575.776
-0.52%
BTXN Coin
37.90
1.99%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Düzce'de yolcu ve yük taşıyan 32 araca para cezası

    Emniyet ekipleri tarafından 458 aracın kontrol edildiği uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 32 araca 22 bin 900 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de yolcu ve yük taşıyan 32 araca para cezası

    Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, takograf kullanan, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

    6 Jandarma trafik timi ile 12 personelin katıldığı uygulamalarda Düzce- Akçakoca D-655 karayolunda, Yığılca ilçe yolunda, Beyköy otoyol bağlantı yolunda, organize sanayi bölgesi bağlantı yolunda kamyon, tır ve otobüsler denetlendi.

    458 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

    İzin verilen çalışma süresinden daha fazla araç kullanmaları neticesi oluşan yorgunluk ve uykusuzluk sebebiyle kazaya karışmalarının önlenmesi amacıyla çalışma ve dinlenme sürelerinin takograftan takibi için yapılan uygulamalarda, 458 araç kontrol edildi.

    32 ARACA 22 BİN 991 LİRA CEZA

    Uygulamalar sırasında 32 araca 22 bin 991 TL ceza yazıldı. Ayrıca 10 araç trafikten men edilirken 1 araç sürücüsünün de ehliyetine el konuldu. 1 araç sürücüsünün ehliyeti de geri alındı.

    Düzce de yolcu ve yük taşıyan 32 araca para cezası #1

    Düzce de yolcu ve yük taşıyan 32 araca para cezası #2


    Görüş Bildir