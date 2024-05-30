Düzce'de yolda yürüyen vatandaş kazadan kıl payı kurtuldu
İHA

Düzce'de bulunan Hacıkadirler kavşağında dün meydana gelen kazada, Düzce'den Gümüşova istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki fidan dükkanına girdi.

Kıl payı kurtuldu

Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve yaptığı, çocuğun ise panikle koştuğu anlar yer aldı. Kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)