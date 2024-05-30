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Düzce'de yolda yürüyen vatandaş kazadan kıl payı kurtuldu

Düzce'de yolda yürüyen vatandaş kazadan kıl payı kurtuldu Düzce'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dükkana girdi. Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.