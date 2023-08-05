Düzce'de yoldan çıkıp takla atan araçtaki 2 kişi hafif yaralı kurtuldu Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Düzce'den İstanbul istikametine seyir halinde olan D.D. idaresindeki otomobil, D100 kara yolu Döngelli Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Takla atan araçta bulunan otomobil sürücüsü D.D. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. hafif şekilde yaralandı.

Kontrol amaçlı hastaneye götürüldüler

Yapılan ihbar ile kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından kontrol için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.