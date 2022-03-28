Düzce'de çöp evde bulunan 3 çocuk korumaya alındı

Yayılan koku üzerine komşularının ihbar ettiği eve gelen zabıta ekipleri, çöplerin içinde yatan çocukların koruma altına alınmasına karar verdi.

Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi 1566 Sokak'ta meydana gelen olayda, sokak sakinleri, bir evden gelen koku üzerine durumu belediyeye bildirdi.

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, B.G.(45), F. G.(40), M.G.(9), E.G.(11) ve K. G.'nin(12) yaşadığı eve girdiklerinde çöp evle karşılaştı.

EV ÇÖPE DÖNÜŞTÜ

Ekipler, ayrıca yatılmayacak durumdaki yatağın üzerinde 2 erkek çocuğunu uyurken buldu.

Zabıta ekipleri, çocuklara aç olup olmadıklarını sorunca çocuklar, dün akşamdan beri bir şey yemediklerini söyledi.

ÇOCUKLARININ KORUNMAYA ALINACAĞINI DUYAN ANNE FENALAŞTI

Olay yerine çağırılan polis, ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla yatakta bulunan çocuklar ile okulda bulunan kız çocuğu koruma altına alınmak istendi fakat anne F. G., duruma karşı çıkınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Annenin hastaneye kaldırılmasının ardından ekipler çocukları alarak sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.

EVİN TEMİZLENMESİNİ İSTEDİLER

Çocukların evden uzaklaştırılmasının ardından eve giren zabıta ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından temizlik işleri müdürlüğü ekipleriyle görüşerek evin temizlenmesini istedi.

Ekipler, temizlik için gereken koşulların oluşturulması için çalışma başlattı.