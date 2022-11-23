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    Düzce'deki depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremde panik ve korkuya kapıldığı iddia edilen bir kadın, kalp krizinden yaşamını yitirdi.
    • 23.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:40
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    Düzce'deki depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Düzce'de 5.9'luk bir deprem meydana geldi.

    Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldı.

    1 vatandaşımız vefat etti

    Çengel'in, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    46 kişi yaralandı

    AFAD'ın son resmi açıklamasında, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

    Düzce deki depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti #1


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