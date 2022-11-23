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- Düzce'deki depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Düzce'deki depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremde panik ve korkuya kapıldığı iddia edilen bir kadın, kalp krizinden yaşamını yitirdi.
- 23.11.2022 - 09:24
- Güncelleme : 23.11.2022 - 09:40
Düzce'de 5.9'luk bir deprem meydana geldi.
Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldı.
1 vatandaşımız vefat etti
Çengel'in, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
46 kişi yaralandı
AFAD'ın son resmi açıklamasında, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.