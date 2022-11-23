Düzce'deki depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremde panik ve korkuya kapıldığı iddia edilen bir kadın, kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Düzce'de 5.9'luk bir deprem meydana geldi.

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldı.

1 vatandaşımız vefat etti

Çengel'in, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

46 kişi yaralandı

AFAD'ın son resmi açıklamasında, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.