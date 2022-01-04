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- Düzce'deki hırsız 15 dakika içerisinde mağazayı soydu
Düzce'deki hırsız 15 dakika içerisinde mağazayı soydu
Cumayeri ilçesinde giyim mağazasına giren hırsız, kısa sürede para koyulabilecek her yeri karıştırarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 04.01.2022 - 15:57
- Güncelleme : 04.01.2022 - 16:24
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına şüpheli bir şahıs girdi.
ELİYLE KOYMUŞ GİBİ BULDU
Şahıs, mağazada 15 dakika içerisinde kasaları ve para koyulabilecek her yeri karıştırdı.
Sabah iş yerinin soyulduğunu fark eden Karlıdağ, polis ekiplerine haber verdi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri hırsızın rahat tavırlarla iş yerini soyarak uzaklaştığını tespit etti.
Düzce'deki hırsız 15 dakika içerisinde mağazayı soydu VİDEO
HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, yaptığı titiz çalışmalar sonrasında hırsızın İ.A. olduğunu belirlendi.
Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.