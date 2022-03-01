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    Düzce'deki hırsız, çilek bahçesini soydu

    Girdiği bahçeden su motoru, jeneratör, kum filtresine kadar birçok malzemeyi çalan şahıs yakalanarak tutuklandı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 10:09
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    Düzce'deki hırsız, çilek bahçesini soydu

    Düzce Merkeze bağlı Çerkeztaşköprü köyünde N.İ.’ye ait çilek bahçesinde 3 adet mavi renkli varil, 1 adet benzinli su motoru, 1 adet jeneratör, 1 adet kum filtresi parçaları çalındı.

    Durumu jandarma ekiplerine haber veren bahçe sahibi N.İ.’nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri detaylı çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayını M.N.D. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Hırsızlık olayını yapan şahsın peşine düşen jandarma ekipleri, şahsı gece 23.30 sıralarında hurdacılar sitesinde yakaladı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzce deki hırsız, çilek bahçesini soydu #1


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