Düzce'deki husumetli iki kişinin kavgasında kan aktı Husumetli iki kişinin karşılaşmasıyla başlayan kavga bıçaklı saldırıya döndü. Saldırıda karnından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce şehir merkezinde korku dolu anlar yaşandı.

Geçmişte aralarında husumet olan Fatih U. ile Oğuzhan Ö. caddede karşılaştı.

Şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü.

Husumetlisini karnından bıçakladı

Bu sırada Fatih U., yanında taşıdığı bıçakla Oğuzhan Ö.’yü karın bölgesinden bıçakladı.

Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Oğuzhan Ö.’ye sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli Fatih U. ise gözaltına alındı.