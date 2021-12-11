Tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu, 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Düzce'de Konuralp Mahallesi'nde yaşanan olayda Fatma Karacaoğlu isimli anne, il dışından ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun evine uğradı.

6'NCI KATTAKİ DAİREDEN DÜŞTÜ

Oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

Düzce'deki kadının pencereden düştüğü anlar

KURTARILAMADI

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

















