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    Düzce'deki kadının pencereden düştüğü anlar

    Tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu, 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 14:24
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    Düzce'deki kadının pencereden düştüğü anlar

    Düzce'de Konuralp Mahallesi'nde yaşanan olayda Fatma Karacaoğlu isimli anne, il dışından ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun evine uğradı.

    6'NCI KATTAKİ DAİREDEN DÜŞTÜ

    Oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

    Düzce'deki kadının pencereden düştüğü anlar

    KURTARILAMADI

    Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

    Düzce deki kadının pencereden düştüğü anlar #1

    Düzce deki kadının pencereden düştüğü anlar #2

    Düzce deki kadının pencereden düştüğü anlar #3

    Düzce deki kadının pencereden düştüğü anlar #4

    Düzce deki kadının pencereden düştüğü anlar #5

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