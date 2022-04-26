Düzce'deki şoför, engelli araçlara refakat etti

Tekerlekli sandalyeyle yürüyüşe çıktığını gördüğü iki engelli vatandaşın yolunu aydınlatan şoför, ikiliye refakatçilik yaptı.

Düzce'deki Aziziye Mahallesi’nde bir minibüs şoförü, yol üzerinde iki araç fark etti.

İftar sonrası akülü tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden minibüsün şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı.

Ana caddeye çıkana kadar engellilerin arkasından aracının farıyla yolu aydınlatan şoför, caddeye çıkana kadar takip etti.

Aydınlatmanın olduğu yerde bıraktı

Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.

"Ne kadar büyük insanlar var"

O anları cep telefonu ile görüntüleyen kişi, "Bu araç engelli kardeşlerimizi takip ediyor. İyilik hep var olacak. Güzel insanlar hep var. Araç sahibi 2 engelli kardeşimize korumalık yapıyor. Onlar gidebilsin diye. Ne kadar büyük insanlar var." dedi.









