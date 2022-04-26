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    Düzce'deki şoför, engelli araçlara refakat etti

    Tekerlekli sandalyeyle yürüyüşe çıktığını gördüğü iki engelli vatandaşın yolunu aydınlatan şoför, ikiliye refakatçilik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 14:32
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    Düzce'deki şoför, engelli araçlara refakat etti

    Düzce'deki Aziziye Mahallesi’nde bir minibüs şoförü, yol üzerinde iki araç fark etti.

    İftar sonrası akülü tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden  minibüsün şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı.

    Ana caddeye çıkana kadar engellilerin arkasından aracının farıyla yolu aydınlatan şoför, caddeye çıkana kadar takip etti.

    Aydınlatmanın olduğu yerde bıraktı

    Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.

    "Ne kadar büyük insanlar var"

    O anları cep telefonu ile görüntüleyen kişi, "Bu araç engelli kardeşlerimizi takip ediyor. İyilik hep var olacak. Güzel insanlar hep var. Araç sahibi 2 engelli kardeşimize korumalık yapıyor. Onlar gidebilsin diye. Ne kadar büyük insanlar var." dedi.

    Düzce deki şoför, engelli araçlara refakat etti #1

    Düzce deki şoför, engelli araçlara refakat etti #2

    Düzce deki şoför, engelli araçlara refakat etti #3


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