Gece saatlerinde hissedilen deprem bölgede korkuya neden oldu. Afeti hisseden bir vatandaş, "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım" dedi.

Düzce saat 04.08'de sarsıldı...

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı.

Derinliği 6.81 kilometre olan deprem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Edirne ve diğer bazı çevre illerde de hissedildi.

Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

Havanın da soğuk olması nedeniyle sokakta bekleyişlerini sürdürenlere battaniye yardımı yapıldı.

46 yaralı

Yaşanan afet sırasında birçok ev ve iş yerinden deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Oluşan hasar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada; Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığı belirtildi.

"Camdan atlamak zorunda kaldım"

İHA'nın aktarımına göre; depremi yaşayan vatandaş da yaşadıkları panik anlarını anlattı.

Kapıyı bulamadığını söyleyen depremzede, "Hissettim. Evde dolaplar düştü. bu olayı 94'te de gördüm ben. Ailecek evdeydik. Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım. Bir şeyim yok şu an." ifadelerini kullandı.

Düzceli depremzede: Camdan atlamak zorunda kaldım VİDEO

