Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'deki depremzedelere 457 konutun müjdesini verdi. Bölge halkı açıklamaları memnuniyetle karşılayarak, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Düzce'de 23 Kasım gecesi yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya başladı.

Evleri ağır hasar alan vatandaşlar, ilk geceden itibaren bölgede kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Tüm imkanlar seferber edildi

Devletin tüm imkanları da depremzedeler için seferber edilerek, yemek ve battaniye ihtiyaçları gideriliyor.

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmalarıyle birlikte acil yıkım gerektiren binaların yıkımına da başlandı.

457 konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenilerinin inşa edileceğini duyurdu.

Açaıklamalar depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Düzceli depremzede: Devlet yanımızdan ayrılmadı VİDEO



"Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyduk"

AA'nın aktarımına göre; Gölyaka ilçesinde ağır hasar gören evi hakkında yıkım kararı verilen Fethi Özgenç, deprem sırasında hasar gören evlerinde olmadıklarını ancak ev ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Yıkım kararı verilen evin tek katlı olduğunu aktaran Özgenç, "Evimizde ağır hasar tespit edildi. Yıkıma karar verdiler. Devlet de gerekeni söylediğine göre ev verilecek bize artık. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını da duyduk. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

"Devlet yanımızdan ayrılmadı"

Özgenç, depremin ardından devletin sıcak elini hissettiklerini dile getirerek, "Bu depremde devlet yanımızdan ayrılmadı. Yardımlar olsun, hepsi çok hızlı geldi. Devletimiz yanımızda." dedi.

"Herkes gücünün yettiği kadar yardımcı oluyor"

Cengiz Sepetçi de ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleştirilen evlerinin yerine yenisinin verileceğini duyduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Sepetçi, "Teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Herkesten Allah razı olsun. Herkes gücünün yettiği kadar yardımcı oluyor. Evimiz hasar aldı ve yıkıldı. Eşyalarımız kırıldı, döküldü. Yardımcı olacaklar, söz verdiler." ifadelerini kullandı.