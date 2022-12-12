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    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu

    Geçtiğimiz ay yaşanan Düzce depreminde evinin ağır hasar alması nedeniyle eşyalarını kurtararak konteynerde yaşamını sürdüren bir vatandaşın, eşyalarını bıraktığı ardiyede yangın çıktı.
    • 12.12.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:20
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    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu

    Düzce 23 Kasım'da 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Afette büyük bir facia yaşanmazken birçok ev ağır hasar aldı.

    Evlerine giremeyen depremzedeler, şimdilerde kurulan çadır kentlerde ve yeni kurulan konteynerlarda yaşamını sürdürüyor.

    Eşyalarını ağır hasarlı evinden kurtardı

    Öte yandan Emrullah Küçükdişli bir vatandaş, depremde evinin ağır hasar alması nedeniyle kurtardığı eşyalarıyla evinden ayrıldı.

    Daha sonra eşyalarını 2 katlı ardiyeye koydu.

    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu #1

    Ardiyede yangın çıktı

    İHA'nın aktarımına göre; son olarak akşam saatlerinde ardiyede elektrik kontağından çıkan yangın, büyüyerek içerisindeki eşyalara sıçradı.

    İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürmeye başladı.

    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu VİDEO

    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu #2

    3 kişinin durumu iyi

    Ardiye içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken yangına müdahale eden 3 kişi dumandan etkilendi.

    Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu #3

    İnceleme başlatıldı

    Öte yandan Emrullah Küçükdişli'nin, depremde evi ağır hasar gördükten sonra konteynerde kalmaya başladığı öğrenildi.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu #4


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