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- Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu
Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu
- 12.12.2022 - 08:39
- Güncelleme : 12.12.2022 - 09:20
Düzce 23 Kasım'da 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.
Afette büyük bir facia yaşanmazken birçok ev ağır hasar aldı.
Evlerine giremeyen depremzedeler, şimdilerde kurulan çadır kentlerde ve yeni kurulan konteynerlarda yaşamını sürdürüyor.
Eşyalarını ağır hasarlı evinden kurtardı
Öte yandan Emrullah Küçükdişli bir vatandaş, depremde evinin ağır hasar alması nedeniyle kurtardığı eşyalarıyla evinden ayrıldı.
Daha sonra eşyalarını 2 katlı ardiyeye koydu.
Ardiyede yangın çıktı
İHA'nın aktarımına göre; son olarak akşam saatlerinde ardiyede elektrik kontağından çıkan yangın, büyüyerek içerisindeki eşyalara sıçradı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürmeye başladı.
Düzceli depremzedenin kurtardığı eşyalar alevlere teslim oldu VİDEO
3 kişinin durumu iyi
Ardiye içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken yangına müdahale eden 3 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Öte yandan Emrullah Küçükdişli'nin, depremde evi ağır hasar gördükten sonra konteynerde kalmaya başladığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.