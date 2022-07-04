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    Düzceli şehidin baba ocağında yas var

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın (29) Düzce'deki babaevine şehadet haberi verildi.
    • 04.07.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 17:10
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    Düzceli şehidin baba ocağında yas var

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü.

    Aileye acı haberi, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ulaştırdı.

    Şehadet haberi ulaştı

    Şehidin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyündeki babaevinde yas hakim.

    Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu haberini alan vatandaşlar, şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu.

    Aynı zamanda sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bekletiliyor.

    1 ay önce izne geldi

    İHA'nın aktardığına göre Serhat Bal'ın, yaklaşık 1 ay önce Şırnak'ta görev yaptığı sırada Düzce'deki baba ocağına geldiği, aile bireyleriyle hasret giderdiği, daha sonra Pençe-Kilit Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

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