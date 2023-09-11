Düzce'de sabah polisten kaçan motosikletli akşam yakalandı Düzce'de sabah saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve iki farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü gün boyu süren takibin ardından akşam saatlerinde yakayı ele verdi.

DHA

Düzce merkez Rasim Betir Paşa Bulvarı girişinde sabah saatlerinde polis ekipleri plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Polisten kaçan ve gün içinde 2 farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde tekrar şehir merkezinde görüldü.

Bir kez daha 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, motosikletli polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Yaklaşık 10 kilometre kaçan motosiklet sürücüsü Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı.

35 bin lira ceza

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsüne, "Neden kaçıyorsun? Milletin çoluk çocuğu var. Trafiği tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Yapılan sorgusunda isminin Muhammet Sinan Y. olduğu anlaşılan sürücüye birçok kanun maddesini ihlalden 35 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine süresiz el konuldu.

Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)